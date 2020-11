“Innamorata ma…”. Chiuso Ballando con le stesse, Elisa Isoardi torna sul tema: Raimondo Todaro. E dice tutto (Di lunedì 23 novembre 2020) Elisa Isoardi sperava in un esito diverso della finale di Ballando con le stelle. L’ex conduttrice de La Prova del cuoco si è classificata al quarto posto dopo un’edizione che l’ha vista protagonista sia sul palco che per gli infortuni. Ha dovuto abbandonare la contesa per una tendinite e si è affidata al ripescaggio per poter partecipare alla finale. Anche al suo ballerino, Raimondo Todaro, non è andata meglio: è stato operato di appendicite e ha saltato una puntata. Il gossip su Elisa Isori non è mancato, soprattutto dopo la finale. Si dice che avrebbe gettato via la medaglia dietro le quinte del programma per la delusione della mancata vittoria. E si è parlato molto del suo feeling con Raimondo Todaro. Su tutti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)sperava in un esito diverso della finale dicon le stelle. L’ex conduttrice de La Prova del cuoco si è classificata al quarto posto dopo un’edizione che l’ha vista protagonista sia sul palco che per gli infortuni. Ha dovuto abbandonare la contesa per una tendinite e si è affidata al ripescaggio per poter partecipare alla finale. Anche al suo ballerino,, non è andata meglio: è stato operato di appendicite e ha saltato una puntata. Il gossip suIsori non è mancato, sopratdopo la finale. Siche avrebbe gettato via la medaglia dietro le quinte del programma per la delusione della mancata vittoria. E si è parlato molto del suo feeling con. Su tutti ...

Pilloz30 : Oooo ma tutte stronze a dire ma tu non sei innamorata ma il tatto Gabriella e roberta l'hanno messo nella valigia d… - CristinaeLeandr : @uominiedonne 'Valentina rimani' !?!? Beh sai io ciho già pensato in questi giorni... (e sarebbe rimasta) poi Maria… - elsstae : cioè non so cosa dire se non che sono innamorata, ma tanto - fearlessdosed : Non io che ho comprato una borsa rossa perché me ne sono innamorata ma pensandoci non so come metterla/abbinarla ??… - todanina : @GrandeFratello Grande Fratello fai rivedere i momenti più belli a Elisabetta e Pierpaolo.. così si rendono conto d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Innamorata ma…” Marco D’Amore: “Mertens, Insigne e Zielinski non si toccano. Speriamo di poterci vedere presto” Forza Napoli