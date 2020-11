Combinata nordica | Coppa del Mondo Ruka 2020 | programma | orari e tv Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nel prossimo fine settimana inizierà ladeldicon la tappa di(Finlandia). Sarà un weekend molto impegnativo con tre Gundersen consecutive ad eliminazione dal trampolino grande a partire da venerdì 27 a domenica 29 novembre. Sarà immediatamente rincorsa al dominatore della stagione scorsa il norvegese Jarl Magnus Riiber che parte, ovviamente, con il ruolo di grande favorito. In casa Italia non ci sarà nella prova d’esordio l’atleta più rappresentativo ovvero Alessandro Pittin. Saranno al via delle gare finlandesi Samuel Costa, Raffaele Buzzi, Giulio Bezzi e Aaron Kostner, che torna alle competizioni dopo quasi un anno di assenza a causa di un infortunio. Le tre gare insaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e ...