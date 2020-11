«Bullet Train» | la prima volta di Lady Gaga e Brad Pitt

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 23 novembre 2020) Lady Gaga non si ferma e, dopo il trionfo agli ultimi Mtv Video Music Awards con Chromatica, il suo settimo album in studio, si prepara al suo prossimo ruolo come attrice. Dopo l’Emmy conquistato grazie ad American Horror Story Hotel e l’Oscar per la migliore canzone originale per A star is born, la popstar aggiunge un altro ingaggio di pregio alla sua carriera: oltre alla lavorazione di Gucci, il nuovo film di Ridley Scott dedicato alla figura di Patrizia Reggiani, Gaga comparirà anche in Bullet Train, il nuovo film di David Leitch tratto dal romanzo Maria Beetle di Kotaro Isaka.