Moto 2, Bastianini campione del mondo (Di domenica 22 novembre 2020) Enea Bastianini si è laureato campione del mondo della classe Moto2, tagliando il traguardo del gp del Portogallo al quinto posto. La gara è stata vinta dall'australiano Remy Gardner, davanti a Luca Marini e Sam Lowes. Marini, fratello di Valentino Rossi, è vice campione a -9 punti da Bastianini, a pari merito con Lowes. Per Bastianini, pilota del team Italtrans Racing Team, si tratta del primo titolo iridato in carriera, arrivato a 22 anni, dopo una stagione fatta di alti a bassi. Per Enea ora si aprono le porte della MotoGP, dove l'anno prossimo correrà in sella alla Ducati Desmosedici GP del Team Esponsorama Racing al fianco di Luca Marini. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Eneasi è laureatodeldella classe2, tagliando il traguardo del gp del Portogallo al quinto posto. La gara è stata vinta dall'australiano Remy Gardner, davanti a Luca Marini e Sam Lowes. Marini, fratello di Valentino Rossi, è vicea -9 punti da, a pari merito con Lowes. Per, pilota del team Italtrans Racing Team, si tratta del primo titolo iridato in carriera, arrivato a 22 anni, dopo una stagione fatta di alti a bassi. Per Enea ora si aprono le porte dellaGP, dove l'anno prossimo correrà in sella alla Ducati Desmosedici GP del Team Esponsorama Racing al fianco di Luca Marini. ITA Sport Press.

