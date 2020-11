LIVE Moto3, GP Portogallo 2020 DIRETTA: commovente Arbolino, è già nono! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP -15 commovente Arbolino, passa anche Baltus ed è decimo. Ora dovrà sbarazzarsi di Binder, poi però si troverà a 3 secondi dal gruppo di Arenas. -15 Fernandez sta facendo la differenza. 3 secondi di vantaggio sul gruppetto capeggiato da Alcoba. -16 Tony Arbolino supera Binder ed è 11°. Ma sarà durissima andare a riprendere il gruppo in lotta per il secondo posto. -16 Ogura comunque non sta brillando. Al momento è sesto. -16 Se Fernandez vincesse la gara, Arenas sarebbe sicuramente campione del mondo con un quarto posto. Ecco perché lo spagnolo aveva interesse che il connazionale scappasse via… -17 Fernandez ha già ipotecato la vittoria. E’ in fuga con 1?6 su Arenas, Alcoba, Ogura, Oncu e ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP -15, passa anche Baltus ed è decimo. Ora dovrà sbarazzarsi di Binder, poi però si troverà a 3 secondi dal gruppo di Arenas. -15 Fernandez sta facendo la differenza. 3 secondi di vantaggio sul gruppetto capeggiato da Alcoba. -16 Tonysupera Binder ed è 11°. Ma sarà durissima andare a riprendere il gruppo in lotta per il secondo posto. -16 Ogura comunque non sta brillando. Al momento è sesto. -16 Se Fernandez vincesse la gara, Arenas sarebbe sicuramente campione del mondo con un quarto posto. Ecco perché lo spagnolo aveva interesse che il connazionale scappasse via… -17 Fernandez ha già ipotecato la vittoria. E’ in fuga con 1?6 su Arenas, Alcoba, Ogura, Oncu e ...

