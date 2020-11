L’appello di Conte al G20: “Restiamo uniti e creiamo una nuova normalità” (Di domenica 22 novembre 2020) L’intervento di Giuseppe Conte al G20: “Noi dobbiamo restare uniti e creare una nuova, migliore, normalità”. ROMA – Il premier Conte è intervenuto al G20. Il presidente del Consiglio, riportato dall’Ansa, ha ricordato come l’evento “deve riflettere il nostro impegno per una rapida ripresa dalla crisi pandemica e per trovare soluzioni per le maggiori sfide che l’umanità sta affrontando oggi, dal climate change al perdurare delle diseguaglianze. Noi dobbiamo restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore normalità“. Il primo ministro italiano ha precisato anche che “l’imminente presidenza italiana del 2021 è determinata nel proseguire l’importante azione del G20 sulla base dei risultati del summit di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020) L’intervento di Giuseppeal G20: “Noi dobbiamo restaree creare una, migliore,. ROMA – Il premierè intervenuto al G20. Il presidente del Consiglio, riportato dall’Ansa, ha ricordato come l’evento “deve riflettere il nostro impegno per una rapida ripresa dalla crisi pandemica e per trovare soluzioni per le maggiori sfide che l’umanità sta affrontando oggi, dal climate change al perdurare delle diseguaglianze. Noi dobbiamo restaree usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una, migliore normalità“. Il primo ministro italiano ha precisato anche che “l’imminente presidenza italiana del 2021 è determinata nel proseguire l’importante azione del G20 sulla base dei risultati del summit di ...

