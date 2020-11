J-Ax | confessione choc a Verissimo | “Finora ho scelto il silenzio”

(Di domenica 22 novembre 2020) Ieri pomeriggio ospite del salotto diil cantante J-Ax che ha confessato di aver taciuto per lungo tempo un problema importante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Il 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne e ieri durante la puntata pomeridiana diL'articolo proviene da YesLife.it.

Ik6Radio_Italy : - PaoloBMb70 : Bomba sulla famiglia reale, William confessione choc: "Ecco chi ha ucciso mia madre Diana. Basta ecco la verit… - infoitinterno : 'Sono distrutta e sotto choc'. La confessione della ragazza vittima di Alberto Genovese - KZeneise : RT @HuffPostItalia: 'Sono distrutta e sotto choc'. La confessione della ragazza vittima di Alberto Genovese - HuffPostItalia : 'Sono distrutta e sotto choc'. La confessione della ragazza vittima di Alberto Genovese -

Ultime Notizie dalla rete : confessione choc

ilGiornale.it

ROMA - Il Grande Fratello Vip diventa bollente con Dayane Mello. La modella brasiliana è finita al centro dell'attenzione per via di una domanda molto esplicita arrivata durante il gioco 'Obbligo o Ve ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...