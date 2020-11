Decreto Ristori, chi non dovrà pagare le tasse: tutte le agevolazioni (Di domenica 22 novembre 2020) Con il nuovo Decreto Ristori saranno diverse le categorie esentate dal pagamento delle tasse, andiamo a scoprire chi sono. Con il nuovo Decreto Ristori, il Governo dà ascolto al malcontento dei cittadini ed è pronto ad esentare diverse categorie dal pagamento delle tasse. Infatti saranno rinviate tutte le scadenze fiscali per tutte quelle aziende con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Con il nuovosaranno diverse le categorie esentate dal pagamento delle, andiamo a scoprire chi sono. Con il nuovo, il Governo dà ascolto al malcontento dei cittadini ed è pronto ad esentare diverse categorie dal pagamento delle. Infatti saranno rinviatele scadenze fiscali perquelle aziende con L'articolo proviene da Inews.it.

matteosalvinimi : La Lega ha presentato emendamenti, con relative coperture in aggiunta a quelle già previste, al “Decreto Ristori” p… - carlosibilia : Sul sito dell' INPS sono disponibili le modalità per le nuove richieste per il #RedditoDiEmergenza, esteso con il D… - LegaSalvini : LA LOMBARDIA CORRE IN AUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA CONTE. Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni di… - graziella_lai : COVID 19 – Dal Governo via libera al Decreto Ristori ter. In vista la sospensione delle scadenze fiscali - wikiale : RT @enrico_zanetti: Ogni decreto ristori che si accavalla ai precedenti equivale a una sveglia del timer che ci ricorda di ringraziare il G… -