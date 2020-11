Black Friday | l’ipotesi rinvio del venerdì degli sconti divide i negozianti Confcommercio | “iniziativa inutile e un po’ penosa Serve web tax”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) Rinviare o non rinviare? Il dilemma, ildi superpre-natalizi, spacca le stesse categorie di esercenti. Ilnero, che deve il suo nome, solo all’apparenza sinistro, al fatto che grazie al boom di vendite i bilanci deitornano ad essere scritti con inchiostro nero e non più rosso poiché le perdite vengono recuperate, è in programma per il prossimo 27 novembre. Ma quest’anno è diverso da tutti gli altri e molti negozi sono chiusi a causa delle misure contro la pandemia. Così i grandi rivenditori on – line, Amazon in testa, potrebbero avere gioco fin troppo facile nel prendersi tutta la posta in palio. In Francia, la stessa Amazon, ha accettato l’invito del governo a posticipare di una settimana l’appuntamento, rimandato quindi al 3 dicembre ...