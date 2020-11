Will Smith in lacrime ammette i maltrattamenti a Zia Viv sul set (Di sabato 21 novembre 2020) Il celebre Will Smith è scoppiato a piangere durante una conversazione con Jane Hubert, che ha raccontato i maltrattamenti subiti sul set. Sono lacrime di dolore quelle versate da Will Smith durante la puntata di venerdì della serie Red Table Talk. Il celebre attore e Jane Hubert, la donna che ha interpretato Zia Viv nella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 21 novembre 2020) Il celebreè scoppiato a piangere durante una conversazione con Jane Hubert, che ha raccontato isubiti sul set. Sonodi dolore quelle versate dadurante la puntata di venerdì della serie Red Table Talk. Il celebre attore e Jane Hubert, la donna che ha interpretato Zia Viv nella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

jasonkozIov : buongiorno solo a will smith e alla reunion del cast di the fresh prince of bel air - malplantada : y que sea will smith jsjsjsjjs - AboutaoufikOss : 'Sei gelosa', 'è solo gelosia', 'uno come Flavio non strarebbe mai con te',ecc Cazzo eligreg non è che sei stata fi… - imwildhearted : per Louis Tomlinson mi sacrificherei come Will Smith in sette anime sì sì sì lo sto dicendo - buffy_29 : “C'è un tempo giusto per andarsene dalla vita di una persona anche quando non si ha un posto dove andare..” Will… -