Totti | morta la piccola Ines | il capitano era andato a trovarla in ospedale

Arriva da Roma una notizia davvero molto triste, ovvero la morte della piccola Ines Frassinetti. La quattordicenne era malata da tempo ed era balzata agli onori delle cronache anche per gli incontri in ospedale con il Premier Conte e con Francesco Totti. Proprio l'ex capitano della Roma, parlando con Ines, aveva sottolineato la bontà del suo anno di nascita, il 2006. Lo stesso dei Mondiali in Germania, ma stavolta Ines non è riuscita a vincere la partita più importante. In attesa di un trapianto di polmoni e cuore, gli organi non sono arrivati in tempo e così Ines si è spenta lo scorso 28 ottobre all'ospedale Bambino Gesù.

Francesco Totti è risultato positivo al Covid-19 a fine ottobre. La notizia è trapelata però solo il 2 novembre a pochi giorni dalla morte del padre Enzo Totti.

