René Magritte | illusionista onirico

René Magritte nasce a Lessines, in Belgio, il 21 novembre 1898. Quando ha soli 14 anni, la madre, Régina Bertinchamps, si toglie la vita gettandosi nel fiume Sambre. Secondo la ricostruzione del pittore, la madre muore con la testa avvolta nella camicia da notte: questo è uno dei tratti ricorrenti delle sue opere. Indimenticabile la sua pipa, i suoi volti coperti o la pioggia di uomini. René Magritte evoca subito un'aura surrealista, che rende appieno il suo stile. Artista contemporaneo, è considerato il maggior esponente del surrealismo in Belgio, insieme a Paul Delvaux. Detto il sabotatore tranquillo, riesce a insinuare dubbi nel e sul reale. Il suo scopo infatti, è quello di mostrare la realtà e il suo mistero indefinibile.

