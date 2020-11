Recovery Fund bloccato per “colpa” dei Paesi sovranisti? Le cose non stanno così

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – È notizia di questi giorni, riportata da tutta la stampa globalista, il fatto che a causa del veto di Polonia ed Ungheria (a cui si sono aggiunte anche Slovenia e Bulgaria) sono stati bloccati gli aiuti delper arginare l’emergenza Covid in Europa. Queldi cui abbiamo ampiamente e criticamente dibattuto su queste pagine, invocato come manna dal cielo dai più convinti europeisti. Morale della favola alla fine la colpa dei mancati aiuti europei è di quei cattivoni amici deinostrani. Ma davvero ilè fermo per questo? Maveramentele? Il sospetto c’era già venuto ma a confermare il tutto ci ha pensato Nicola Procaccini , capo del gruppo ...