Corriere: per il Napoli l’Europa League può essere un fastidio (Di sabato 21 novembre 2020) Il prossimo mese dirà molto sul futuro del campionato, scrive il Corriere della Sera. Soprattutto sarà un banco di prova per i sette club di Serie A impegnati nelle coppe europee. Saranno impegnati in dieci partite in un mese. Il Napoli potrebbe risentire dell’impegno in Europa League. “Rino Gattuso vanta una rosa ricca di qualità e opportunità. Domani dovrà fare a meno di Osimhen e cercare di sfatare un tabù che resiste da più di un mese. Il Napoli non vince al San Paolo dal 17 ottobre quando ha battuto l’Atalanta. Ha pagato in qualche circostanza un approccio poco concentrato alle gare ma nel frattempo il gruppo si è compattato attorno al suo allenatore. Se si considera la turbolenza di un anno fa quando sotto la gestione Ancelotti la squadra si ammutinò. Insigne è un giocatore ritrovato, Bakayoko un elemento ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020) Il prossimo mese dirà molto sul futuro del campionato, scrive ildella Sera. Soprattutto sarà un banco di prova per i sette club di Serie A impegnati nelle coppe europee. Saranno impegnati in dieci partite in un mese. Ilpotrebbe risentire dell’impegno in Europa. “Rino Gattuso vanta una rosa ricca di qualità e opportunità. Domani dovrà fare a meno di Osimhen e cercare di sfatare un tabù che resiste da più di un mese. Ilnon vince al San Paolo dal 17 ottobre quando ha battuto l’Atalanta. Ha pagato in qualche circostanza un approccio poco concentrato alle gare ma nel frattempo il gruppo si è compattato attorno al suo allenatore. Se si considera la turbolenza di un anno fa quando sotto la gestione Ancelotti la squadra si ammutinò. Insigne è un giocatore ritrovato, Bakayoko un elemento ...

