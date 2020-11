Allerta Meteo della Protezione Civile | tutte le Regioni interessate “Restate a casa”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 21 novembre 2020) «. Evitare di uscire per la vostra sicurezza. Non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso». È l’allarme lanciato sui social dal comune di Crotone, città colpita in queste ore da un violento nubifragio. Tra le sette e le otto del mattino sono caduti quasi 200 millimetri d’acqua e la città è per metà sotto un metro d’acqua con le strade che sono diventate veri corsi d’acqua. Ma danni e disagi si stanno registrando in tutta la provincia.«La situazionenelle prossime ore è destinata a peggiorare», comunicano dal Comune che ha diffuso l’: «restate a casa per la vostra sicurezza e per non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso», l’avviso diffuso ai cittadini. Il centro operativo comunale diè impegnato col sindaco Vincenzo Voce ...