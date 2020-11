Alessandra Mussolini e Samuel Peron – Valzer – Video – Ballando con le Stelle 2020

Leggi su giornal

(Di sabato 21 novembre 2020)nella finale dicon le. Nei giorni scorsi, la padrona di casa ha annunciato che Maykel Fonts è risultato positivo al Covid-19. Dopo tanti dubbi ed esitazioni, la concorrente è stata assegnata al nuovo maestro di ballo. Non è facile per lei riuscire a fare questo passo in avanti, soprattutto per via della sintonia che si è creata con Maykel e del poco tempo a disposizione per legare con. “No no, io non ballo”, sottolineanella clip settimanale. Il maestro è riuscito persino a interrompere quel loop che si era verificato con la giuria: sia la concorrente sia i giudici erano partiti prevenuti. “Le mie coppe le ho ricevute, vedere Caterina ...