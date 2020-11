Scuole e pandemia: una su due segnala la mancanza di docenti, il 22% i collaboratori scolastici (Di venerdì 20 novembre 2020) I dati fanno riferimento al questionario online messo a punto da Cittadinanzattiva e al quale hanno risposto, fra ottobre e novembre 2020, 327 genitori, docenti, studenti e dirigenti scolastici in riferimento a 233 Scuole di 17 regioni. I dati emergono dall'Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola, giunto alla XVIII edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) I dati fanno riferimento al questionario online messo a punto da Cittadinanzattiva e al quale hanno risposto, fra ottobre e novembre 2020, 327 genitori,, studenti e dirigenti scolastici in riferimento a 233di 17 regioni. I dati emergono dall'Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola, giunto alla XVIII edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva. L'articolo .

alexbarbera : “C’è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito ed è quella delle scuole, sacrificata dai politici in nome di una… - orizzontescuola : Scuole e pandemia: una su due segnala la mancanza di docenti, il 22% i collaboratori scolastici - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - VITAnonprofit : #Primaibambini: al via una campagna per sensibilizzare decisori e opinione pubblica - gabrielepx : Per me quelli che in piena pandemia scrivono alle scuole di non usare i servizi di Google,MS,Zoom dovrebbero fare u… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole pandemia COVID-19: la pandemia spiegata agli studenti delle scuole medie Meteo Web La Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia vista con gli occhi delle bambine: i nuovi dati e l'allarme sociale di Save the Children

A guardare il mondo, l’Italia e la Campania «con gli occhi delle bambine» c’è poco da stare allegri. E proprio oggi, Giornata Onu dei diritti dell’infanzia ...

Riapre nell’ex scuola infermieri il nucleo che assiste i contagiati

In otto mesi di pandemia i morti sono stati nove e quasi tutti ultra settantenni: l’Usca ha preso in carico d’ufficio la gestione clinica dei pazienti a domicilio nel Distretto ovest che conta ...

A guardare il mondo, l’Italia e la Campania «con gli occhi delle bambine» c’è poco da stare allegri. E proprio oggi, Giornata Onu dei diritti dell’infanzia ...In otto mesi di pandemia i morti sono stati nove e quasi tutti ultra settantenni: l’Usca ha preso in carico d’ufficio la gestione clinica dei pazienti a domicilio nel Distretto ovest che conta ...