Sci alpino: niente slalom di Levi per le svedesi. Squadra in quarantena (Di venerdì 20 novembre 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino ricomincia domani con il primo dei due slalom femminili che si terranno a Levi. Al cancelletto di partenza della gara finlandese non si potranno, però, presentarsi le atlete della Svezia, che sono state poste in quarantena dopo la positività al Covid-19 del capo allenatore della Squadra svedese, l’austriaco Christian Thoma. Il tecnico austriaco è risultato positivo ad un test effettuato nella giornata di giovedì e le autorità finlandesi hanno subito deciso di mettere in quarantena tutte le atlete e lo staff tecnico. Quello di Thoma è l’unico caso di positività tra tutte le squadre presenti a Levi. I due slalom perdono sicuramente una protagonista come Anna Swenn Larsson. La nativa di Rättvik puntava al podio in ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) La Coppa del Mondo di sciricomincia domani con il primo dei duefemminili che si terranno a. Al cancelletto di partenza della gara finlandese non si potranno, però, presentarsi le atlete della Svezia, che sono state poste indopo la positività al Covid-19 del capo allenatore dellasvedese, l’austriaco Christian Thoma. Il tecnico austriaco è risultato positivo ad un test effettuato nella giornata di giovedì e le autorità finlandesi hanno subito deciso di mettere intutte le atlete e lo staff tecnico. Quello di Thoma è l’unico caso di positività tra tutte le squadre presenti a. I dueperdono sicuramente una protagonista come Anna Swenn Larsson. La nativa di Rättvik puntava al podio in ...

