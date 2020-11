Roma. Fondo di Garanzia da 3 milioni per sviluppare programmi di microcredito

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 21 novembre 2020) Promuovere edi, educazione finanziaria e cultura d’impresa nell’ottica di sostenere il tessuto economico e sociale della città in seguito all’epidemia sanitaria. Con questo obiettivoCapitale e l’Ente nazionale per il(Enm) siglano un protocollo d’intesa, della durata di 3 anni, già approvato dalla Giunta capitolina. Alla base dell’iniziativa la creazione di undi, stanziato nel bilancio diCapitale, pari a 3di euro. “Con questa iniziativa vogliamo creare uno strumento per il rilancio del lavoro, undia favore di negozi, commercianti e piccole imprese della città duramente penalizzati dall’emergenza ...