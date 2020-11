Perde il controllo dell’auto ed esce fuori strada | paura per un 45enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente nel primo pomeriggio sulla tangenziale est di Benevento in direzione Pietrelcina. Unha perso ildella propria auto nel tratto disoggetta a lavori di rifacimento del mantole ad opera dell'Anas. La vettura – una Renault Megane – ha pattinato sull'asfalto reso bagnato dall'intensa pioggia caduta in queste ore terminando la sua corsa in una cunetta ai bordi della. Fortunatamente l'automobilista non ha riportato ferite e il tutto si è concluso unicamente con un comprensibile spavento. Sul posto è giunto il personale della Poliziale per i rilievi del caso.