L’impresa di Chris | il primo ragazzo Down a trionfare nell’Ironman

Si chiama Chris Nikic, ha 21 anni, è americano. Ha compiuto un'impresa sensazionale, che abbatte i pregiudizi e ci trascina di peso in un territorio nuovo, dove le possibilità dell'uomo sono infinite e dove è bello pensare che lo sport sia davvero uno strumento per trovare la propria identità. Chris ha chiuso in 16h46'09" l'Ironman Florida Visit Panama City Beach 2020.

sulsitodisimone : L'impresa di Chris Nikic, primo atleta con sindrome di Down a completare un Ironman - marti_mlr : L’impresa di Chris, il primo Ironman con la sindrome di Down che ricorda Zanardi - kawasimo86 : L’impresa di Chris, il primo Ironman con la sindrome di Down che ricorda Zanardi - EmanueleTomba : Eroe in questo anno terribile ! - 17mamma : Sei due terzi di un Ironman Il padre parlando del figlio ??? -

