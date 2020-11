Covid, screening di massa in Alto Adige (Di venerdì 20 novembre 2020) Dalle 8 di questa mattina è iniziata in Alto Adige una vasta operazione di screening di massa per fermare l’aumento dei contagi. I test saranno su base volontaria e gratuita per tre giorni di fila, fino a domenica, dalle 8 alle 18. L’obiettivo è testare 350.000 persone, circa il 70% della popolazione che vive a Bolzano e provincia. Davanti ai presidi della zona, adibiti nelle palestre e nei seggi elettorali, si sono formate lunghe code di cittadini in attesa di effettuare il tampone. Finora sono 60mila gli Altoatesini che si sono prenotati nei comuni minori, mente nei centri più grandi i test vengo effettuati in “finestre temporali prestabilite”. L’iniziativa non ha precedenti in Italia dall’inizio della pandemia. ‘L’esercito’ di medici e infermieri che parteciperanno all’iniziativa è di 1500 unità al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) Dalle 8 di questa mattina è iniziata inuna vasta operazione didiper fermare l’aumento dei contagi. I test saranno su base volontaria e gratuita per tre giorni di fila, fino a domenica, dalle 8 alle 18. L’obiettivo è testare 350.000 persone, circa il 70% della popolazione che vive a Bolzano e provincia. Davanti ai presidi della zona, adibiti nelle palestre e nei seggi elettorali, si sono formate lunghe code di cittadini in attesa di effettuare il tampone. Finora sono 60mila gliatesini che si sono prenotati nei comuni minori, mente nei centri più grandi i test vengo effettuati in “finestre temporali prestabilite”. L’iniziativa non ha precedenti in Italia dall’inizio della pandemia. ‘L’esercito’ di medici e infermieri che parteciperanno all’iniziativa è di 1500 unità al ...

SkyTG24 : 'La sospensione degli screening per 2-3 mesi ha dato un fermo a una delle azioni più forti contro il tumore, ovvero… - Tg3web : Il covid circolava in Italia già nell'estate 2019. Lo rivela una ricerca dell'Istituto dei tumori di Milano. Trova… - sassaripost : RT @CitizenPost: Covid, al via maxi screening sulla popolazione: test di massa in Alto Adige - TV2000it : #Covid In #AltoAdige parte screening di massa #20novembre @letiziadavoli - carlacasu : RT @CitizenPost: Covid, al via maxi screening sulla popolazione: test di massa in Alto Adige -