Coronavirus: +3.861 contagi in Piemonte, 88 i decessi (Di venerdì 20 novembre 2020) È di 88 decessi e 3.861 nuovi contagi, il 33% dei quali asintomatici, il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza Covid-19 in Piemonte. Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi ...

Sono 3.861, 1.273 dei quali asintomatici, i nuovi contagi da Covid-19 in Piemonte, in calo rispetto agli oltre 5 mila del giorno precedente anche in virtù di un alto numero di tamponi (oltre 41 mila).

3.861 i nuovi positivi in Piemonte

I decessi di persone positive al virus comunicati venerdì sono 88. Aumentano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (+3) ...

Sono 3.861, 1.273 dei quali asintomatici, i nuovi contagi da Covid-19 in Piemonte, in calo rispetto agli oltre 5 mila del giorno precedente anche in virtù di un alto numero di tamponi (oltre 41 mila). I decessi di persone positive al virus comunicati venerdì sono 88. Aumentano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (+3)