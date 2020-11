Barbara D’Urso stremata | ma non molla

Leggi su solodonna

(Di venerdì 20 novembre 2020) Un corpo da far invidia ad una ventenne e il segreto die della sua forma fisica impareggiabile per i suoi 63 anni sta nella tanta attività fisica che lei svolge, non ultima la boxe L’ultima paparazzata vedeD’Uro, conduttrice di ben tre programmi su Mediaset, senza trucco, e soprattutto, senza le sapienti luci dello studio, mentre si allena al parco insieme al suo personale trainer.Articolo completo: dal blog SoloDonna