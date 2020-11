Stati Uniti, leading indicator sale ancora a ottobre (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Continua ad aumentare il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il leading indicator (LEI) si attesta a quota 108,2 punti a ottobre in aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente. Un dato in linea alle attese degli analisti e con la crescita del mese di settembre (+0,7%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,5% a 102,7 punti, mentre quella sulle aspettative future sale di un più modesto 0,1% a 107,1 punti. Ataman Ozyildirim, Direttore senior della ricerca economica del Conference Board, parla di “miglioramenti diffusi”, ma anticipa che “la crescita si modererà in modo significativo negli ultimi mesi del 2020, rallentando dal ritmo insolitamente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Continua ad aumentare il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli, il(LEI) si attesta a quota 108,2 punti ain aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente. Un dato in linea alle attese degli analisti e con la crescita del mese di settembre (+0,7%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,5% a 102,7 punti, mentre quella sulle aspettative futuredi un più modesto 0,1% a 107,1 punti. Ataman Ozyildirim, Direttore senior della ricerca economica del Conference Board, parla di “miglioramenti diffusi”, ma anticipa che “la crescita si modererà in modo significativo negli ultimi mesi del 2020, rallentando dal ritmo insolitamente ...

