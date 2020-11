Sindaci calabresi a Palazzo Chigi | “Da Conte impegno a mettere fine all’esperienza commissariale”

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) REGGIO CALABRIA – “Abbiamo sottoposto al premier Conte e al ministro Speranza una serie di questioni ineludibili, a cominciare dalla necessità di mettere la parola fine al commissariamento della sanità in Calabria che dura da troppo tempo. Undici anni sono veramente tanti e non hanno portato nulla di buono”. Cosi’ il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto al termine dell’incontro a Roma, a Palazzo Chigi, a cui ha partecipato una delegazione di sindaci calabresi. “Sul punto – ha aggiunto – siamo stati rassicurati e, anche se l’emergenza in corso non potrà che essere gestita da un commissario, Conte e Speranza hanno assunto, in prospettiva, l’impegno di considerare l’esperienza commissariale assolutamente a termine. Anche rispetto alla necessità di ripianare il debito ingente accumulato durante la lunga fase del commissariamento della sanità calabrese, il governo ha assunto degli impegni che ci rassicurano”. Altra richiesta avanzata “con forza” dalla delegazione dei primi cittadini calabresi e’ stata quella di arrivare “prima possibile ad una ripartizione piu’ equa delle risorse finanziarie destinate alle varie regioni e di rivedere – ha concluso Occhiuto – i criteri sui quali si fonda l’attuale ripartizione che genera una discriminazione a tutto svantaggio della Calabria”.