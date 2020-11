Nadal batte Tsitsipas e va alla ricerca del primo trionfo alle ATP Finals (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel match da dentro o fuori del gruppo London 2020 Rafael Nadal batte 6-4, 4-6, 6-2 Stefanos Tsitsipas per continuare la propria ricerca del primo titolo alle ATP Finals. Nell’altra partita del girone Andrej Rublev sconfigge 6-2, 7-5 uno scarico Dominic Thiem, già comunque sicuro del primo posto nel gruppo. Serve una delle migliori versioni di Nadal per battere Tsitsipas Partita piacevole ed equilibrata nel primo set, con Tsitsipas maggiormente aggressivo opposto al muro eretto da Nadal. In una delle sue versioni indoor migliori, lo spagnolo riesce a rimandare indietro ogni colpo possibile dell’avversario. Poi il greco, dopo aver annullato due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel match da dentro o fuori del gruppo London 2020 Rafael6-4, 4-6, 6-2 Stefanosper continuare la propriadeltitoloATP. Nell’altra partita del girone Andrej Rublev sconfigge 6-2, 7-5 uno scarico Dominic Thiem, già comunque sicuro delposto nel gruppo. Serve una delle migliori versioni diperrePartita piacevole ed equilibrata nelset, conmaggiormente aggressivo opposto al muro eretto da. In una delle sue versioni indoor migliori, lo spagnolo riesce a rimandare indietro ogni colpo possibile dell’avversario. Poi il greco, dopo aver annullato due ...

