Mascherina e multe | quando e come si possono contestare

Leggi su 2anews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tutto ciò che c’è da sapere se si incorre in una sanzione per non aver indossato (o averlo fatto male) la. Laprotettiva si conferma il metodo ad oggi più efficace per evitare il contagio; per questo la sua obbligatorietà è stata estesa a tutti i luoghi all’aperto: strade, piazze, parchi pubblici e centri storici, anche dove è rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro e durante l’attività motoria. Cosa rischia chi non indossa la, scrive Money.it, è stabilito nei recenti DPCM e ordinanze locali, alcune delle quali – è il caso di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia – vietano di toglierla anche per mangiare e fumare, se non è assicurato il distanziamento. Ai trasgressori viene comminata la multa sancita dal decreto Cura Italia che oscilla da 400 a 1000 euro che può essere aumentata ...