Immobile, finalmente le visite e l'ottimismo per Crotone (Di giovedì 19 novembre 2020) Più volte è stata fatta la domanda a Ciro Immobile a proposito della sua presenza a Crotone dai cronisti presenti davanti alla clinica Paideia, in attesa delle visite post Covid e post valzer dei tamponi: "Certo, se sto qua…", la puntuale risposta del bomber di Torre Annunziata. L'attaccante della Lazio ha potuto finalmente svolgere le visite mediche necessarie per poi tornare ad allenarsi in gruppo ed è visibilmente ottimista per un rientro quanto meno tra i convocati per la sfida di campionato contro la squadra di Stroppa. Una buona notizia per Inzaghi che ieri, sempre a causa del Coronavirus, ha perso anche Milinkovic-Savic. Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

