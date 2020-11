Giallo Rt a 2,98: qui l'indice più alto in Italia? Dato choc ma è giallo sulle cifre (Di giovedì 19 novembre 2020) Possibile che Arezzo abbia (o abbia avuto) l'Rt più alto d'Italia? Possibile che questa provincia si sia arrampicata sulla vetta di 2,98, roba da Lombardia del primo lockdown, quella delle bare ... Leggi su lanazione (Di giovedì 19 novembre 2020) Possibile che Arezzo abbia (o abbia avuto) l'Rt piùd'? Possibile che questa provincia si sia arrampicata sulla vetta di 2,98, roba da Lombardia del primo lockdown, quella delle bare ...

qn_lanazione : Giallo Rt a 2,98: ad Arezzo l'indice più alto in Italia? Dato choc ma è giallo sulle cifre - garosi_andrea : @4nemesi Spesso nei film abbiamo il bollino giallo per molto meno, viene detto giustamente che può nuocere ma va in… - riccardo_71 : @andreapurgatori La storia che in Sicilia i fatti di Mafia siano un giallo non la digerisco. Io in Sicilia ci vivo… - AngherGianluca : Ma cosa aspettiamo a chiudere tutto....ancora con i colori rosso arancione giallo, qui dobbiamo colorare le regione… - ITHINKlLOVEU : Io ho sempre avuto paura di G-Dragón con i capelli arancione fluo in fantastic baby..ed ecco qui che avrò paura anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo qui Giallo Rt a 2,98: qui l'indice più alto in Italia? Dato choc ma è giallo sulle cifre LA NAZIONE Covid, Toti: "Magari riusciamo a riaprire un po' per l'Immacolata"

GENOVA - "Più facile passare dalla zona arancione a quella gialla o a quella rossa? Qui da me la zona rossa non la prendo neanche in considerazione perché sta scendendo l'Rt di contagio. A oggi, ...

Covid, scappa dalla Campania per curare il padre a Mantova: "Qui non ci sono posti in ospedale"

Cos'è e come si calcola l'indice Rt, decisivo per stabilire le zone arancioni e rosse Tra gli indicatori di cui più si discute e che vengono presi in considerazione per stabilire la collocazione ...

GENOVA - "Più facile passare dalla zona arancione a quella gialla o a quella rossa? Qui da me la zona rossa non la prendo neanche in considerazione perché sta scendendo l'Rt di contagio. A oggi, ...Cos'è e come si calcola l'indice Rt, decisivo per stabilire le zone arancioni e rosse Tra gli indicatori di cui più si discute e che vengono presi in considerazione per stabilire la collocazione ...