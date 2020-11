Arriva un documentario sul primo speciale natalizio di Star Wars che è stato un flop

Leggi su wired

(Di giovedì 19 novembre 2020) https://vimeo.com/476487442 In questi giorni, sulla piattaforma di streaming Disney+, è uscito Lego: Christmas Special, un piccolo film animato che riunisce tutti i personaggi storici della saga di Guerre stellari in un contesto di festa, esattamente 42 anni dopo il primissimo Holiday Special realizzato per celebrare il neonato franchise fantascientifico. È opinione condivisa che questo nuovo sia di gran lunga superiore, sia per realizzazione sia per trama, rispetto all’antenato del 1978, considerato universalmente un fiasco totale. E proprio a quel memorabile fallimento sarà dedicato unwork in progress, ironicamente intitolato A Disturbance in the Force. Diretto da Jeremy Coon (produttore del cult Napoleon Dynamite) e Steve Kozak, il reportage s’immergerà nel backstage dello, ...