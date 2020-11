Protesta Chiusura Scuole, Liceo Gioberti di Torino Vieta La Didattica a Distanza Fuori Dalla Propria Abitazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) La dirigente scolastica del Liceo classico Gioberti di Torino, che ha visto negli scorsi giorni la silenziosa Protesta di alcuni studenti davanti alle proprie porte chiuse, ha firmato una circolare che Vieta la Didattica a Distanza Fuori Dalla Propria Abitazione. Questo quanto riportato Dalla circolare: “Non è consentito il collegamento da luoghi diversi Dalla Propria Abitazione, Leggi su youreduaction (Di mercoledì 18 novembre 2020) La dirigente scolastica delclassicodi, che ha visto negli scorsi giorni la silenziosadi alcuni studenti davanti alle proprie porte chiuse, ha firmato una circolare chela. Questo quanto riportatocircolare: “Non è consentito il collegamento da luoghi diversi

Ultime Notizie dalla rete : Protesta Chiusura Scuole chiuse in Calabria, la protesta delle mamme: «Leso il diritto allo studio» LaC news24 Continuano le proteste per la chiusura delle scuole

Proteste contro la didattica a distanza: decisione discutibile di un liceo

Nonostante la pandemia di Covid-19, in tutta Europa le scuole continuano a rimanere aperte. In Italia il Governo sta garantendo la didattica in presenza fino alla seconda media anche nelle zone rosse, ...La didattica a distanza continua a dividere l'opinione di docenti e studenti: la decisione di un liceo torinese è destinata a far discutere.