Perché si ingrassa di più quando fa freddo? Se fate queste cose, potete dimagrire anche in inverno (Di mercoledì 18 novembre 2020) quando arriva il freddo, lo stimolo della fame si fa più insistente. Complice la necessità dell'organismo di accumulare calorie per sostenere le temperature è facile mettere su qualche chilo di troppo e "allargare" il girovita. Esistono però alcuni segreti che permettono di tenere sotto controllo il peso anche nella stagione più fredda. Uno degli alimenti che è più indicato quando fa freddo è una zuppa di verdure, il classico minestrone. Mangiarne un piatto come primo permette di raggiungere prima il senso di sazietà e, quindi, di evitare di esagerare durante il resto del pranzo o della cena. E' importante però scegliere un minestrone poco calorico ed evitare l'aggiunta di pane. Come evitare di prendere peso durante l'inverno Invece di "abbuffarsi" di prodotti già pronti, ...

