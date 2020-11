Isola dei Famosi 2021 | Ufficiale | Can Yaman Inviato!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)dei: Ormai non ci sono più dubbi, la notizia è certa: Cansarà il nuovo inviato della prossima edizione del Reality Show. Inoltre vi sveliamo in anteprima il cast, che comprende volti noti di Uomini e Donne! Scopriamo inoltre altre indiscrezioni e anticipazioni sulla prossima edizione del Reality ShowDei! Canè diventato in un periodo di tempo molto breve davvero amatissimo in Italia. Dopo il grande successo con Bitter Sweet, l’attore turco ha raggiunto un’ulteriore popolarità con DayDreamer. Ora sembra proprio che Can sia in procinto di sbarcare all’deiin una veste inedita. Ecco ...