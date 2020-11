Coronavirus, Boccia: “A marzo e aprile non avevamo nulla. Oggi il lockdown nazionale non è riproponibile. Politicizzare i parametri sarebbe un errore” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il modello del lockdown nazionale non è riproponibile perché a marzo e aprile non avevamo nulla, il mondo occidentale non aveva nulla”. E’ quanto ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. L’esponente dell’Esecutivo ha ricordato l’approccio dell’ultimo Dpcm “della cosiddetta zonizzazione corrispondente ai diversi livelli di criticità”, spiegando che quel modello “è nato ad aprile perché la fase di graduale riapertura l’abbiamo gestita con la massima cautela nonostante ci fossero spinte, legittime ma che andavano graduate, per le riaperture immediate”. “Si è andati avanti – ha aggiunto Boccia – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il modello delnon èperché anon, il mondo occidentale non aveva”. E’ quanto ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco, in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. L’esponente dell’Esecutivo ha ricordato l’approccio dell’ultimo Dpcm “della cosiddetta zonizzazione corrispondente ai diversi livelli di criticità”, spiegando che quel modello “è nato adperché la fase di graduale riapertura l’abbiamo gestita con la massima cautela nonostante ci fossero spinte, legittime ma che andavano graduate, per le riaperture immediate”. “Si è andati avanti – ha aggiunto– ...

