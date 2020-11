Bce | Schnabel | “Dobbiamo discutere dell’intensità dei nostri acquisti di asset”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Sarà il meeting di dicembre della Banca centrale europea quello in cui bisogneràattentamente del ritmo mensile didi titoli del programma anticrisi Pepp. “Ci dobbiamo chiedere quale sia l’intensità dinecessaria a preservare le condizioni finanziarie storicamente favorevoli”, ha affermato Isabel, componente del comitato esecutivo della Bce, in una intervista a Cnbc. “Il messaggio importante è che la Bce sarà presente per tutto il tempo necessario – ha spiegato– E ciò dipende molto dall’evoluzione della pandemia e dalla velocità di lancio del vaccino. Dato che tutte queste misure possono essere con noi per un bel po’ di tempo, sappiamo anche che i potenziali effetti collaterali potrebbero aumentare nel tempo“. Secondo la componente del ...