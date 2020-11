ATA ex lsu: con la legge di Bilancio definitivi i contratti a 36 ore per 5000 collaboratori scolastici part time (Di mercoledì 18 novembre 2020) Oltre 3,7 miliardi di cui 2,2 per finanziare spesa corrente e più di 1,5 per gli investimenti: sono queste le risorse per la scuola previste dal Disegno di legge di Bilancio approvata dal Governo. Confermata a regime la trasformazione da tempo definito a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex Lsu. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) Oltre 3,7 miliardi di cui 2,2 per finanziare spesa corrente e più di 1,5 per gli invesnti: sono queste le risorse per la scuola previste dal Disegno didiapprovata dal Governo. Confermata a regime la trasformazione da tempo definito a tempo pieno di 4.500ex Lsu. L'articolo .

