Napoli | Hysaj positivo al Covid-19

(Di martedì 17 novembre 2020) La sosta per le Nazionali si abbatte anche in casa. L'Albania, dopo un giro di tamponi ha riscontrato la positività al Coronavirus dell'esterno difensivo Elseid. Questo il comunicato ufficiale del:"In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al-19 di Elseid. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ssc/status/1328783863842299905?s=20"caption id="attachment 577421" align="alignnone" width="600" Elseid(getty images)/caption ITA Sport Press.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Elseid Hysaj positivo al Covid-19: lo annuncia il Napoli ?? - DiMarzio : #Napoli, positivo all'ultimo tampone #Hysaj - FiloBarige993 : RT @AgentiAnonimi: ULTIM'ORA - #Napoli??, #Hysaj ???? positivo al #COVID19 : il terzino azzurro salterà il big match contro il Milan???? - laziopress : Napoli, Hysaj positivo al Coronavirus: il comunicato del Club - marcopirola_ : RT @AgentiAnonimi: ULTIM'ORA - #Napoli??, #Hysaj ???? positivo al #COVID19 : il terzino azzurro salterà il big match contro il Milan???? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Hysaj

Brutte notizie per il Napoli e per Rino Gattuso. Un calciatore è infatti risultato positivo al Covid-19, il giocatore in questione è Hysaj. Questo il comunicato del club: "In seguito ai tamponi ...Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha scritto un messaggio sui social per rassicurare i tifosi azzurri sulle sue condizione di salute.