I 70 anni di Carlo Verdone: “So’ tanti ma la corsa continua” (Di martedì 17 novembre 2020) "Che dirvi? So' tanti ... Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to Run finché potrò". Sono gli auguri, a se stesso, di Carlo, Gregorio Verdone, questo il suo nome all'anagrafe, che oggi spegne 70 candeline. Sul suo profilo Instagram ha dato il via ai festeggiamenti. Sky Cinema gli ha dedicato un canale intero, con ben 20 film in programmazione fino al 30 novembre ed anche altri canali nazionali e locali segno di un attore che si fa amare dalla Valle d'Aosta alla Sicilia fotografia trasversale dell'Italia per l'interpretazione dei suoi personaggi. Ventisette film da regista, trentanove da attore. Carlo Verdone è nato il 17 novembre 1950 a Roma. E' figlio di Mario Verdone, docente ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 novembre 2020) "Che dirvi? So'... Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi lacontinua! Born to Run finché potrò". Sono gli auguri, a se stesso, di, Gregorio, questo il suo nome all'anagrafe, che oggi spegne 70 candeline. Sul suo profilo Instagram ha dato il via ai festeggiamenti. Sky Cinema gli ha dedicato un canale intero, con ben 20 film in programmazione fino al 30 novembre ed anche altri canali nazionali e locali segno di un attore che si fa amare dalla Valle d'Aosta alla Sicilia fotografia trasversale dell'Italia per l'interpretazione dei suoi personaggi. Ventisette film da regista, trentanove da attore.è nato il 17 novembre 1950 a Roma. E' figlio di Mario, docente ...

