Torre del Greco | tenta di rapinare un agente libero dal servizio | arrestato

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel– Due malviventi ieri pomeriggio hannoto didue persone ferme in auto ma non sapevano di aver puntato la persona sbagliata: era un poliziotto. Undel nucleo scorte della questura di Napoli e la sua fidanzata, mentre erano fermi in auto in via Calastro adel, sono stati affrontati e minacciati da due uomini, uno dei quali armato, che hannoto di rapinarli. Il poliziotto si è qualificato estraendo l’arma d’ordinanza e, dopo aver intimato l’alt, ha esploso un colpo che ha raggiunto uno dei due malviventi alla gamba, mentre l’altro si è dato alla fuga. L’, con l’aiuto di una volante del ...