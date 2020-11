Mourinho e l’Inter: un legame indissolubile che dura nel tempo (Di lunedì 16 novembre 2020) Jose Mourinho e L’inter sono legate a doppio filo, un sentimento che nemmeno il tempo ha potuto sciogliere. Oggi 16 Novembre 2020 lo Special One Mourinho ha parlato alla testata giornalistica del Sole 24 Ore raccontando il suo amore per la squadra nerazzurra. Ha conquistato nel 2010 il famoso triplete vincendo Champions League, Coppa Italia e Scudetto con la sua Inter, ricordi impressi nella memoria anche per i tifosi. Mourinho e l’Inter: cosa ha detto sui momenti positivi e negativi della sua carriera? Sul momento più emozionante e felice da allenatore dell’Inter Mourinho ha dichiarato: “Senza dubbio, battere il Barcellona con l’Inter per 3 a 1, il 20 aprile 2010. Per i giocatori, per me, per i tifosi, è stato il massimo. Eravamo una squadra di eroi. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) Josee L’inter sono legate a doppio filo, un sentimento che nemmeno ilha potuto sciogliere. Oggi 16 Novembre 2020 lo Special Oneha parlato alla testata giornalistica del Sole 24 Ore raccontando il suo amore per la squadra nerazzurra. Ha conquistato nel 2010 il famoso triplete vincendo Champions League, Coppa Italia e Scudetto con la sua Inter, ricordi impressi nella memoria anche per i tifosi.e l’Inter: cosa ha detto sui momenti positivi e negativi della sua carriera? Sul momento più emozionante e felice da allenatore dell’Interha dichiarato: “Senza dubbio, battere il Barcellona con l’Inter per 3 a 1, il 20 aprile 2010. Per i giocatori, per me, per i tifosi, è stato il massimo. Eravamo una squadra di eroi. ...

