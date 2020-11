Manovra, primo passo. Pd e Iv cercano la sponda azzurra (Di martedì 17 novembre 2020) La legge di bilancio c’è, arricchita da ulteriori 5 articoli per un totale di 248, dopo che nella mattinata di ieri sembrava invece destinata a diventare un po’ più smilza. Il consiglio dei ministri la ha infine approvata ieri ma alla Camera il testo non è ancora stato consegnato. Probabilmente oggi, forse domani. Segno che qualche limatura è ancora necessaria. Poche le novità: la principale è lo stanziamento di 400 milioni, sui 38 miliardi complessivi, per il Piano vaccini. I … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 17 novembre 2020) La legge di bilancio c’è, arricchita da ulteriori 5 articoli per un totale di 248, dopo che nella mattinata di ieri sembrava invece destinata a diventare un po’ più smilza. Il consiglio dei ministri la ha infine approvata ieri ma alla Camera il testo non è ancora stato consegnato. Probabilmente oggi, forse domani. Segno che qualche limatura è ancora necessaria. Poche le novità: la principale è lo stanziamento di 400 milioni, sui 38 miliardi complessivi, per il Piano vaccini. I … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GUCCYBABY : @st0ptryntobeg0d Ti giuro unexpected oggi ho parcheggiato senza manco far manovra, al primo giro, in una strada in… - LiberoReporter : Legge di Bilancio: ecco la bozza della manovra oggi in CdM - MSpekled : Comunque il primo anno si era pirotecniche segnando ventordici goal e non ne abbiam cavato nulla. Ben venga la soli… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: È polemica sull'abolizione della tassa dell'1,5% sul #moneytransfer prevista nell'ultima bozza della manovra di bilancio… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: È polemica sull'abolizione della tassa dell'1,5% sul #moneytransfer prevista nell'ultima bozza della manovra di bilancio… -