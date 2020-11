Separati dalla realtà

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 15 novembre 2020) Attorno alle 17,00 il cronista annota sul taccuino l’intervento di Alessandro Di Battista, scamiciato, vitale, sempre poco ingessato. Ti aspetti un po’ di fuoco. E invece la frase più forte è sulla richiesta di un “comitato di garanzia” per le nomine di governo che non comprenda membri di governo, più le condizioni per il suo ritorno in campo. Alle 17,05 (gli interventi non durano più di cinque minuti), il membro del governo per eccellenza, Luigi Di Maio, che prima era già stato in televisione – dettaglio che dice tutto sul peso politico che attribuiva alla riunione del suo partito - dicevamo, Luigi Di Maio, ancora senza cravatta, promette, un evergreen, che il Movimento si “farà sentire di più nel governo” e vola piuttosto alto, con una certa vaghezza sul tema delle alleanze. Sono i due ...