Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 19 | 15

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBREORE 19:05 SIMONE PAZZAGLIA BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A24 TRATTO URBANO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL GRA IN AMBO I SENSI DI MARCIA DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E IL GRA IN DIREZIONEPASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO LA FL5CIVITAVECCHIA PISA E’ RALLENTATA PER PROBLEMI SULLA LINEA, SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI IL 5 E IL 6 NOVEMBRE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ...