Tina Cipollari salta Uomini e Donne: è in quarantena ma in qualche modo ci sarà (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono state registrate questo fine settimana le nuove puntate di Uomini e Donne e come sempre arrivano le anticipazioni delle talpe del Vicolo delle news che raccontano quanto accaduto in studio. La notizia che sta facendo il giro dei social in queste ore vede protagonista Tina Cipollari e non per una lite con Gemma. Pare infatti che nelle puntate che vedremo probabilmente tra dieci giorni, Tina non sarà fisicamente presente in studio. Anche a Uomini e Donne arriva il maledetto covid 19. Tina sarebbe in quarantena, come hanno raccontato le ragazze che hanno scovato le anticipazioni delle ultime puntate del programma di Canale 5. La Cipollari, lo diciamo subito, sta bene, tanto che sarà presente in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono state registrate questo fine settimana le nuove puntate die come sempre arrivano le anticipazioni delle talpe del Vicolo delle news che raccontano quanto accaduto in studio. La notizia che sta facendo il giro dei social in queste ore vede protagonistae non per una lite con Gemma. Pare infatti che nelle puntate che vedremo probabilmente tra dieci giorni,non sarà fisicamente presente in studio. Anche aarriva il maledetto covid 19.sarebbe in, come hanno raccontato le ragazze che hanno scovato le anticipazioni delle ultime puntate del programma di Canale 5. La, lo diciamo subito, sta bene, tanto che sarà presente in ...

