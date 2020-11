Quali saranno le ‘ulteriori misure’ per tentare di frenare la curva dei contagi (Di lunedì 2 novembre 2020) Un passaggio parlamentare urgente per definire le linee del prossimo dpcm sulle restrizioni da applicare entro – secondo quanto spiegato da Giuseppe Conte – non oltre la giornata di mercoledì. Proposte e non misure definitive di cui ha parlato il Presidente del Consiglio davanti ai deputati, con lo stesso scenario che accadrà nel pomeriggio a Palazzo Madama di fronte ai senatori. Si parla di interventi mirati a livello territoriale e di altri che, invece, saranno presi a livello nazionale. Molte delle prossimi misure cambieranno, come inevitabile, lo stile di vita degli italiani. Almeno temporaneamente. LEGGI ANCHE > Conte alla Camera sul dpcm: «Proponiamo restrizioni nella fascia serale più calda» Le misure del prossimo dpcm entreranno in vigore, con molta probabilità, allo scoccare della mezzanotte tra ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Un passaggio parlamentare urgente per definire le linee del prossimo dpcm sulle restrizioni da applicare entro – secondo quanto spiegato da Giuseppe Conte – non oltre la giornata di mercoledì. Proposte e non misure definitive di cui ha parlato il Presidente del Consiglio davanti ai deputati, con lo stesso scenario che accadrà nel pomeriggio a Palazzo Madama di fronte ai senatori. Si parla di interventi mirati a livello territoriale e di altri che, invece,presi a livello nazionale. Molte delle prossimi misure cambieranno, come inevitabile, lo stile di vita degli italiani. Almeno temporaneamente. LEGGI ANCHE > Conte alla Camera sul dpcm: «Proponiamo restrizioni nella fascia serale più calda» Le misure del prossimo dpcm entreranno in vigore, con molta probabilità, allo scoccare della mezzanotte tra ...

