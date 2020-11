Passeggeri dimezzati sui mezzi pubblici per fermare i contagi | farlo ora è tardi?

Enricomaria68 : I Governi Europei stanno facendo il contrario di ciò che andrebbe fatto: I Bar, Ristoranti,Cinema e Teatri andrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Passeggeri dimezzati

Primocanale

Didattica a distanza al cento per cento nelle scuole superiori, per tutte le classi e mezzi pubblici al 50 per cento del carico su tutto il territorio piemontese. Sono questi i due principali provvedi ...Attualmente, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, il numero di passeggeri e il fatturato si sono quasi dimezzati ...