Nuovo Dpcm, Pregliasco: "Chiarezza per i cittadini ma niente allarmismi" (Di lunedì 2 novembre 2020) "Speriamo che il Nuovo Dpcm sia chiaro per tutti i cittadini, e che tutti capiscano che i contatti sono a rischio e che è necessario utilizzare questo Nuovo galateo senza abbassare la guardia. In questa fase dico no all'allarmismo, che poi si riflette sui colleghi medici in prima linea". Lo ha dichiarato il noto virologo Fabrizio Pregliasco, in collegamento con Rai Radio1 durante 'Un Giorno da Pecora', in merito al Nuovo Dpcm. "Tenere a casa gli over 70? Bloccarli li rende ancora più soli, cerchiamo piuttosto che vengano più protetti anche a casa, o quando escono" ha aggiunto Pregliasco.

