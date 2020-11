Loredana Lecciso a Live Non è La D’Urso smentisce le nozze con Al Bano: “Nemmeno fra trent’anni” (Di lunedì 2 novembre 2020) Loredana Lecciso a Live Non è La D’Urso smentisce le nozze con Al Bano. L’ultima dichiarazione è arrivata nei salotti di Canale 5 durante il talk show di Barbara D’Urso in cui la soubrette si è presentata insieme alla sorella Raffaella. Loredana è legata sentimentalmente al cantautore di Cellino San Marco da almeno vent’anni e la loro relazione è spesso sotto i riflettori del gossip per via dei rumors che spesso rincorrono la coppia. Uno di questi è il matrimonio con Al Bano. Negli ultimi mesi l’artista, nel corso di alcune interviste, aveva lasciato intendere – anche se non aveva mai dato certezza – che tra lui e Loredana Lecciso ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)Non è La D’Ursolecon Al. L’ultima dichiarazione è arrivata nei salotti di Canale 5 durante il talk show di Barbara D’Urso in cui la soubrette si è presentata insieme alla sorella Raffaella.è legata sentimentalmente al cantautore di Cellino San Marco da almeno vent’anni e la loro relazione è spesso sotto i riflettori del gossip per via dei rumors che spesso rincorrono la coppia. Uno di questi è il matrimonio con Al. Negli ultimi mesi l’artista, nel corso di alcune interviste, aveva lasciato intendere – anche se non aveva mai dato certezza – che tra lui e...

