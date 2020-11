Gigi Proietti, Enrico Montesano: "Ciao Mandrake, le mejo risate" (Di lunedì 2 novembre 2020) Enrico Montesano ha salutato il suo amico Gigi Proietti morto il giorno del suo compleanno: 'una coincidenza assurda, una mandrakata'. Enrico Montesano dice addio all'amico Gigi Proietti nel giorno della sua scomparsa: l'attore in un'intervista all'Ansa ricorda le risate condivise sul set con Proietti morto nel giorno del suo compleanno: "una mandrakata", l'ha definita Montesano. Enrico Montesano ha condiviso con Gigi Proietti il successo di Febbre da cavallo, un film che con l'avvento delle emittenti private e diventato un cult grazie i numerosi passaggi televisivi. Dalle pagine dell'Ansa Enrico saluta il suo amico con ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020)ha salutato il suo amicomorto il giorno del suo compleanno: 'una coincidenza assurda, una mandrakata'.dice addio all'amiconel giorno della sua scomparsa: l'attore in un'intervista all'Ansa ricorda lecondivise sul set conmorto nel giorno del suo compleanno: "una mandrakata", l'ha definitaha condiviso conil successo di Febbre da cavallo, un film che con l'avvento delle emittenti private e diventato un cult grazie i numerosi passaggi televisivi. Dalle pagine dell'Ansasaluta il suo amico con ...

